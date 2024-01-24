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وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٩ مساءً
وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المياه الوطنية

وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير مشروع.

– أخصائي الحماية من الحرائق.

– أخصائي الامتثال الأمني.

– مشغل تشغيل شبكة المياه.

– حارس أمن.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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