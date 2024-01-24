وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

التعادل يحسم مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد شروط الانقطاع عن العمل بالنسبة للموظف أزمة تايلور سويفت تثير المخاوف من التزييف العميق في 2024 رياح شديدة وضباب على المدينة المنورة النيران الصديقة تُهدي فوزًا ثمينًا لـ الإنتر ضد يوفنتوس نفاد سيارات لامبورغيني الخارقة حتى عام 2026 فان دايك يعتذر لجماهير ليفربول 6 مارس موعد قرعة نصف نهائي كأس الملك إيلون ماسك تعاطى المخدرات مع أعضاء إدارة تسلا تعليق ناري من يورجن كلوب بعد خسارة ليفربول
أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع.
– أخصائي الحماية من الحرائق.
– أخصائي الامتثال الأمني.
– مشغل تشغيل شبكة المياه.
– حارس أمن.
وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
زكرياء عبده محمد قاضي
حارس امن