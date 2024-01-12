وظائف شاغرة بشركة صدارة للكيميائيات

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرزت شركة صدارة للكيميائيات، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول التدقيق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر، نظام المعلومات الإدارية)، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي التخطيط والجدولة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محلل تمويل الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– كيميائي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، الكيمياء الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
أوضحت شركة صدارة للكيميائيات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)