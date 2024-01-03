Icon

وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني Icon موعد مباريات المنتخب السعودي الودية قبل انطلاق كأس أمم آسيا Icon صراخ بين عبدالله فلاتة والزلال والشيخ بسبب الهلال والاتحاد .. تفاصيل نارية Icon وظائف شاغرة للجنسين بشركة روشن Icon وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض Icon 12 وظيفة شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة Icon موعد مباراتي النصر الوديتين في الصين Icon التأمينات تحدد موعد صرف دعم ساند في العام الجديد Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة جنوب صامطة بجازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٠٠ مساءً
وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران الرياض

وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
الوعد في القدية.. السعودية تكتب قصة تحول جذري في مفهوم المدن الحديثة

الوعد في القدية.. السعودية تكتب قصة تحول جذري في مفهوم المدن الحديثة

وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

– مدير القنوات المملوكة والمكتسبة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير إدارة المخزون: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية)، أو ما يعادلها.

– مدير النشر الفني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطيران، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية
السعودية اليوم

تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات...

السعودية اليوم
أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
تكنولوجيا

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون...

تكنولوجيا
رؤية الملك سلمان تعزز التكامل بين دول مجلس التعاون وتحفظ استقرار المنطقة
السعودية اليوم

رؤية الملك سلمان تعزز التكامل بين دول...

السعودية اليوم
5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات
السعودية اليوم

5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات

السعودية اليوم
بأمر الملك سلمان.. خالد بن سطام نائبًا لأمير عسير وخالد بن سعود نائبًا لأمير تبوك
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. خالد بن سطام نائبًا...

السعودية اليوم
السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح
السياحة والسفر

السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح

السياحة والسفر
العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر معرضها الفني في 2024
السياحة والسفر

العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر...

السياحة والسفر
سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد الاتفاق
الرياضة

سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه