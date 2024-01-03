وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض

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أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير القنوات المملوكة والمكتسبة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير إدارة المخزون: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية)، أو ما يعادلها.
– مدير النشر الفني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطيران، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 فبراير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)