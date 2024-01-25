وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض

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أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير تنسيق القنوات الشاملة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– كبير موظفي الخزانة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال).
وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 فبراير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)