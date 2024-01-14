وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

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أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في (الرياض) على النحو التالي:
– مسؤول دعم فني
المتطلبات: درجة الدبلوم فأعلى في (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلهما مع خبرة لا تقل عن سنتين.
• آخر موعد للتقديم: 25 يناير 2024م.
– مستشار تنفيذي للاختبارات المهنية
المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، المحاسبة) أو ما يعادلهما مع شهادة زمالة الهيئة وخبرة 3 سنوات.
• آخر موعد للتقديم: 23 يناير 2024م.
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة العربية تحدثاً وكتابة وقراءة.
– توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.