وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في (الرياض) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة:

– مسؤول دعم فني

المتطلبات: درجة الدبلوم فأعلى في (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلهما مع خبرة لا تقل عن سنتين.

• آخر موعد للتقديم: 25 يناير 2024م.

– مستشار تنفيذي للاختبارات المهنية

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، المحاسبة) أو ما يعادلهما مع شهادة زمالة الهيئة وخبرة 3 سنوات.

• آخر موعد للتقديم: 23 يناير 2024م.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة العربية تحدثاً وكتابة وقراءة.

– توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.