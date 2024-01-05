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وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥٨ مساءً
وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وتبوك، ونيوم.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير التطوير الفني (الرياض).

– مسؤول بيئي (تبوك).

– مهندس ميكانيكي (الرياض).

– مهندس بيئي (تبوك).

– أخصائي ضمان الجودة (الرياض).

– مهندس الصحة والسلامة المهنية (تبوك).

– مهندس تخطيط (تبوك).

– مهندس الهندسة الكهربائية والميكانيكية (الرياض).

– مهندس الصحة والسلامة والبيئة (الرياض).

– مشرف تموين (نيوم).

– مدرب اللياقة (نيوم).

– مدير الإسكان (نيوم).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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