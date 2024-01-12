وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وتعليمية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والمجمعة، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع (الرياض).

– أخصائي إدارة الطلب (الطائف).

– مدرب العلوم التطبيقية (الرياض).

– مدرب علوم الطيران (الرياض).

– مدقق المعايير والتقييم (المجمعة).

– مدرب صيانة الأسلحة (الظهران).

– مدرب التخلص من الذخائر المتفجرة (الظهران).

– مدرب التوريد (الظهران).

– مدير نمذجة أعمال سلسلة التوريد (الرياض).

– أخصائي الإستراتيجية (الرياض).

– مصمم موشن جرافيك (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 25 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)