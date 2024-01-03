وظائف شاغرة بفروع متاجر الرقيب

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض، وجدة.
وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ممثل المبيعات (الخبر).
– مساعد مبيعات (الرياض).
– مساعد مبيعات (جدة).
– مسؤول المشتريات (الخبر).
– مساعد محلل المخزون (الخبر).
وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)