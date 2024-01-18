وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول ممتلكات (الرياض).

– أخصائي ذكاء أعمال (الرياض).

– أخصائي أول ذكاء أعمال (الرياض).

– محلل تخطيط (الرياض).

– أخصائي بناء قدرات (الرياض).

– مدير مشروع مساعد (الرياض).

– أخصائي أول قواعد بيانات (الرياض).

– مدير برنامج (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)