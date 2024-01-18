وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 5 مدن

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وتدريبية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والطائف، والمجمعة، والدمام.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مراقبة المشروع (الرياض).

– مدرب محاكاة طيران (الظهران).

– مدرب فني إلكترونيات الطيران (الظهران).

– أخصائي تدريب سلسلة التوريد (الطائف).

– مشرف فني صيانة الطائرات (المجمعة).

– منسق مشروع (الدمام).

– مطور تعليمي (الظهران).

– مهندس الحلول (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 1 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)