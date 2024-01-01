وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سعود الطبية

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني رعاية مرضى.

– أخصائي تمريض.

– استشاري مساعد الرعاية الحرجة.

– أخصائي طب طوارئ/ مسعف.

– أخصائي العلاج التنفسي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 31 مارس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)