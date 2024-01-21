وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية جوتا يقود ليفربول لاكتساح بورنموث برباعية أسرية الأفلاج تعيد مرقوق القفر وتنور الميقعة لواجهة زوار كشتة المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على قرغيزستان السعودية ترحب باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وإيران ترامب يكتسح استطلاعات الرأي أمام منافسيه في الانتخابات التمهيدية ضبط 3 مخالفين دخلوا محمية الملك سلمان دون تصريح وظائف شاغرة لدى شركة معادن توجيهات في اجتماع لجنة جائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع محمد كنو يهز شباك قرغيزستان بالهدف الأول
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.
وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق الإحالات.
– مشرفة سكن.
– أخصائي مكافحة العدوى.
– منسق إمداد طبي.
وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 31 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)