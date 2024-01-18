وظائف شاغرة لدى مصفاة ياسرف وظائف شاغرة بشركة رتال في 3 مدن وظائف شاغرة لدى شركة النهدي وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي هندرسون يصل أمستردام لإتمام انتقاله لأياكس وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة الرقيب ساعة أبل تفقد ميزة أساسية بسبب قرار قضائي أمسية استثنائية تجمع بين الأوبرا والرقص بالعلا ضبط 1909 مركبات مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة نابولي قد يُبعد مورينيو عن دوري روشن
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ممرض أول/ غرفة العمليات.
– أخصائي أول ضمان الجودة.
– مساعد أخصائي إدارة المخاطر.
– أخصائي أول إدارة المخاطر.
– ممرض أول/ العيادات الخارجية.
– ممرض/ العناية المركزة.
– ممرض مساعد.
– أخصائي أشعة.
وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)