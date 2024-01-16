وظائف شاغرة بمركز إدارة النفايات

منتخب تايلاند يهزم قيرغيزستان بثنائية وزير العدل: مسألة الاجتهادات السلبية انتهت تمامًا وظائف شاغرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط إقفال طرح يناير من الصكوك المحلية بـ 8.825 مليارات ريال وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس فيصل بن فرحان في دافوس: ما تقوم به إسرائيل يعرض الأمن الإقليمي للخطر لقطات منوعة من وصول مسيرة الجماهير السعودية لـ ملعب مباراة عمان خالد الفالح: التبادل التجاري تضاعف مع دول الخليج خلال الـ 20 عامًا الماضية صالح الشهري يقود تشكيلة المنتخب السعودي ضد عمان خطوات رفع بلاغات المخالفات الهندسية في توكلنا
أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس قسم الاستدامة المالية: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص التمويل والاستثمار، أو أي تخصص ذي الصلة.
– خبير عقود ومشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، الإدارة المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)