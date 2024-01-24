وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أعمال أول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، البرمجة، تقنية المعلومات).

– أخصائي امتثال مخاطر حوكمة الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (أمن المعلومات، أو علوم الكمبيوتر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 7 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)