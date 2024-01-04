وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي دي بروين هدفًا رئيسيًّا لـ القادسية 13 وظيفة شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن فراس البريكان يفتتح سجله التهديفي في عهد مانشيني لا مؤشرات لتساقط الثلوج خلال الأيام المقبلة موقف يونايتد من العروض السعودية لـ برونو فرنانديز المنتخب السعودي يكسب ودية لبنان بهدف فولهام يسعى لضم فيرمينو وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الدفاع 350 مليون ريال تكلفة المساعدات إلى غزة حتى الآن
أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تدريب وتطوير أول.
– أخصائي مختبرات طبية.
– أخصائي التدريب والتطوير.
– فني أول مساعد طب الأسنان.
– مهندس أول تقنية المعلومات.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 20 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)