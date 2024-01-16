وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك عبدالله

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تقنية المعلومات.

– فني مختبرات طبية.

– أخصائي أول مختبرات طبية.

– استشاري طوارئ أطفال.

– استشاري مساعد/ الجراحة.

– كاتب أول.

– فني مساعد طب الأسنان.

– مهندس أول مصادر المعدات.

– أخصائي سلامة المرضى وإدارة المخاطر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 25 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)