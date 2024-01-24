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في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٩ مساءً
وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير قسم المنافسات والمشتريات.

– أخصائي عقود.

– أخصائي غرفة عمليات/ مركز الأزمات والطوارئ.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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