وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظة الخبر.
وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول الامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، المالية، إدارة الأعمال، الإدارة).
– محامي: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)