وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أول التسليم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو تقنية المعلومات).
– مساعد مدير السعة ومزود خدمة الإنترنت: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الاتصالات.
– مساعد مدير التحول الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الإلكترونية، أو هندسة الكمبيوتر).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)