وظائف شاغرة في البريد السعودي لمبتدئي الخبرة

أعلنت مؤسسة البريد السعودي سبل عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة وترغب في شغلها بالكوادر الوطنية مبتدئي الخبرة لحملة الشهادة الجامعية.

تفاصيل وظائف البريد السعودي

وبحسب بوابة التوظيف في سبل فإن الوظائف على المسميات التالية :

محلل استمرارية الأعمال للعمل في الرياض، المستوى المهني مبتدئ الخبرة، بشرط الحصول على شهادة بكالوريوس.

محلل المكافآت والأداء المستوى المهني مبتدئ الخبرة شرط الحصول على شهادة بكالوريوس.

وظائف لذي الخبرة

وفي وقت سابق أعلنت سبل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية.

مدير حوكمة الشركات التابعة.

إدارة الحوكمة:

– وضع وتطوير أنظمة حوكمة الشركات التابعة لمؤسسة البريد السعودي ومتابعة تحديثها وتنفيذها.

– تمثيل المنظمة في حضور الجمعيات العمومية للشركاء والجمعيات العمومية.

– مراجعة الوثائق لاجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة.

– مراجعة واعتماد التعديلات المقترحة على عقود التأسيس والأنظمة الأساسية للشركات التابعة.

– مراجعة اللوائح المتعلقة بالحوكمة ومجلس الإدارة وتحديثها بما يتوافق مع المتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.

– تطوير ألية لحفظ المستندات والوثائق المتعلقة بالشركات التابعة ومتابعة تحديثها

السياسات والأنظمة:

– متابعة تطوير مصفوفة الصلاحيات في الشركات التابعة وتحديثها بشكل مستمر.

– إنشاء وتطوير تقارير أداء حوكمة الشركات للمساعدة في اتخاذ القرار بما يلائم الأهداف الاستراتيجية

– متابعة التزام الشركات بالمتطلبات النظامية وإنفاذ ومتابعة التعديلات أمام الجهات ذات العلاقة لضمان الوفاء بالمتطلبات التنظيمية.

ويتم التقديم عبر موقع بوابة التوظيف في سبل