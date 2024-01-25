وظائف شاغرة في البريد السعودي

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أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض.
وأبرزت مؤسسة البريد السعودي، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير إدارة عمليات الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات، إدارة الهندسة الصناعية).
– مدير التخطيط المالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).
وأوضحت مؤسسة البريد السعودي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مارس 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)