وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان في 3 مدن وظائف إدارية شاغرة لدى التأهيل والإحلال وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني موعد مباريات المنتخب السعودي الودية قبل انطلاق كأس أمم آسيا صراخ بين عبدالله فلاتة والزلال والشيخ بسبب الهلال والاتحاد .. تفاصيل نارية وظائف شاغرة للجنسين بشركة روشن وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض 12 وظيفة شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة موعد مباراتي النصر الوديتين في الصين
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشؤون الصحية في كل من الرياض، وجدة.
وبينت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساح كميات (الرياض).
– مهندس ميكانيكي (الرياض).
– مهندس معماري (الرياض).
– مهندس كهرباء (الرياض).
– ممرض مكافحة العدوى (جدة).
وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)