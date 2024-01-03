وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشؤون الصحية في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

وبينت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساح كميات (الرياض).

– مهندس ميكانيكي (الرياض).

– مهندس معماري (الرياض).

– مهندس كهرباء (الرياض).

– ممرض مكافحة العدوى (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)