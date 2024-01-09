فعاليات مؤتمر الحج 2024 في يومه الثاني.. أرقام تاريخية وجائزة بمليون ريال أكثر من 5 ملايين ونصف مصلٍّ وزائر لـ المسجد النبوي في أسبوع متهمون بارتكاب جرائم متنوعة في قبضة الأمن نجم ريال مدريد يكشف شرطه للانضمام إلى دوري روشن ترامب: إذا فزت بالرئاسة سأحاكم بايدن وظائف شاغرة في العليان القابضة البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 و2025 مؤثرة إيطالية شهيرة في قلب فضيحة! دليل يُقرب أيمن يحيى من الهلال وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير قسم عمليات المبيعات (عدد وظيفتين/ الرياض).
– محاسب أول (الرياض).
– أخصائي مبيعات (الرياض).
– محاسب (الرياض).
– مهندس خدمات (الرياض).
– منسق إداري (الدمام).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)