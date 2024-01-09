وظائف شاغرة في الفطيم القابضة

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى المراعي بيكيه يعود للملاعب من جديد بعد الاعتزال وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية احذروا البخور وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال موعد مباراة السعودية وهونج كونج أنظمة غذائية لفقدان الوزن على المدى الطويل وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا قلعة ديزني تجذب الزوار والسياح البكيلة سيدة موائد الضيافة في الجوف فماذا تعرف عنها؟
أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف تنفيذي.
– فني الإصلاح الذكي.
– مدير عمليات ما بعد البيع.
– مشرف عمليات.
– مستشار الخدمة.
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)