وظائف شاغرة في المياه الوطنية

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أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي النشر والمراقبة.
– أخصائي إدارة معلومات المشاريع.
– أخصائي امتثال الجودة.
– مراقب حماية الأصول.
– فني تشغيل وصيانة محطات خدمة البيئة.
– أخصائي الحوكمة المؤسسي.
– أخصائي إدارة البيانات.
– فني تشغيل وصيانة شبكات المياه.
وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)