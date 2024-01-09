وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الإحصاء

وأبرزت الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة إحصاءات الأسعار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الإحصاء)، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي علوم بيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص البيانات الضخمة والتحليلات، أو ما يعادلها.

– عالم بيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص البيانات الضخمة والتحليلات، أو ما يعادلها.

– كبير منسقي الدعم الإداري: شهادة الدبلوم في تخصص الشؤون الإدارية، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مارس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)