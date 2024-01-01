وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة العامة للموانئ، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مترجم.
– مدير مشروع.
– مدير أول مشاريع التحول الرقمي.
– أخصائي تطوير وتدريب.
– مدير قسم العقود.
وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024م.
وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)