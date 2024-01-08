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وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤١ مساءً
وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة نبيل عبد الله أبو نهية وشريكه، وشركة أساس العالمية المحدودة، وشركة المعدات والخدمات الفنية المحدودة” في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف الأعمال الميكانيكية.

– مسؤول السلامة.

– مشغل كاد.

– مساعد إداري (للجنسين).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 17 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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