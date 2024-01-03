وظائف شاغرة في شركة الاتحاد للتأمين

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في كل من جدة، والخبر.

تفاصيل وظائف الاتحاد للتأمين

وأبرزت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي موارد بشرية.

– مدير تقنية المعلومات.

– أخصائي أول دعم التطبيقات.

– أخصائي أول دعم فني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)