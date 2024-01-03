هل ينضم كاسيميرو للنصر؟ وظائف شاغرة في شركة الاتحاد للتأمين وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك وزارة الخارجية تعلن عن وظائف للعمل في سفارة المملكة بالولايات المتحدة ميندي يُنافس حارس الشباب على الأفضل في ديسمبر وندر جاردن تستقبل محبي المغامرة والتشويق برحلة على متن أبولو 18 مانشيني يُقرر عدم إذاعة وديات الأخضر منافسة قوية على جائزة أفضل مدرب بدوري روشن في ديسمبر أمير الباحة يقلد مدير جوازات المنطقة رتبته الجديدة التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي ضد لبنان
أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في كل من جدة، والخبر.
وأبرزت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي موارد بشرية.
– مدير تقنية المعلومات.
– أخصائي أول دعم التطبيقات.
– أخصائي أول دعم فني.
وأوضحت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)