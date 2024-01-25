وظائف شاغرة في شركة الاتصالات

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير قسم التقارير وإدارة العقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، القانون).
– رئيس فريق الفئات التجارية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)