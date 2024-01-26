وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف أول إدارة المواد: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الخدمات اللوجستية، إدارة سلسلة التوريد، إدارة الأعمال، الميكانيكا).
– مهندس أول عمليات المصنع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 26 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)