وظائف شاغرة في شركة الحاج حسين رضا

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الكندي فعاليات مؤتمر الحج 2024 في يومه الثاني.. أرقام تاريخية وجائزة بمليون ريال أكثر من 5 ملايين ونصف مصلٍّ وزائر لـ المسجد النبوي في أسبوع متهمون بارتكاب جرائم متنوعة في قبضة الأمن نجم ريال مدريد يكشف شرطه للانضمام إلى دوري روشن ترامب: إذا فزت بالرئاسة سأحاكم بايدن وظائف شاغرة في العليان القابضة البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 و2025 مؤثرة إيطالية شهيرة في قلب فضيحة! دليل يُقرب أيمن يحيى من الهلال
أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف تحليل الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– ممثل ضمان الجودة (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مارس 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)