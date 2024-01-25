Icon

وظائف شاغرة في شركة الحفر العربية Icon وظائف شاغرة لدى شركة روشن Icon الجمارك: إحباط تهريب 27 مليون حبة محظورة خلال عام 2023 Icon قطار حلم الصحراء بالسعودية الأول من نوعه بالشرق الأوسط Icon ملتقى السياحة السعودي يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص Icon أزهار الخزامى تشكل لوحة فنية بشعيب بقر Icon كادت تسقط فوق الرؤوس.. هبوط اضطراري لطائرة عسكرية تركية Icon 4 لاعبين سعوديين يسجلون المشاركة الأول بكأس آسيا Icon موسى التعمري أفضل لاعبي الأردن بكأس آسيا 2023 Icon مشاهير لعبة السنوكر: السعودية تعطي دفعة كبيرة للرياضة عالميًّا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة الحفر العربية

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة في شركة الحفر العربية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف الحفر العربية

وأبرزت شركة الحفر العربية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 213.82 ريال

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 213.82 ريال

برينتفورد يهزم نوتنغهام بثلاثية

برينتفورد يهزم نوتنغهام بثلاثية

– فني لحام التصنيع/ الصيانة.

– سائق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد 
السعودية اليوم

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق...

السعودية اليوم
وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر بيانًا لتوضيح الأمور
الرياضة

وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على شركة تابعة لـ لدن للاستثمار
السوق

ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على...

السوق
إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم...

السعودية اليوم
القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر
أخبار رئيسية

القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة...

أخبار رئيسية
الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى بعد حادث رالي داكار
الرياضة

الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى...

الرياضة