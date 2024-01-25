وظائف شاغرة في شركة الحفر العربية وظائف شاغرة لدى شركة روشن الجمارك: إحباط تهريب 27 مليون حبة محظورة خلال عام 2023 قطار حلم الصحراء بالسعودية الأول من نوعه بالشرق الأوسط ملتقى السياحة السعودي يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أزهار الخزامى تشكل لوحة فنية بشعيب بقر كادت تسقط فوق الرؤوس.. هبوط اضطراري لطائرة عسكرية تركية 4 لاعبين سعوديين يسجلون المشاركة الأول بكأس آسيا موسى التعمري أفضل لاعبي الأردن بكأس آسيا 2023 مشاهير لعبة السنوكر: السعودية تعطي دفعة كبيرة للرياضة عالميًّا
أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة الحفر العربية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني لحام التصنيع/ الصيانة.
– سائق.
وأوضحت شركة الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)