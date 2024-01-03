وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية

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أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني صيانة شبكات المياه.
– أخصائي التقارير.
– مدير الخدمات المشتركة.
وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 10 يناير 2024م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)