وظائف شاغرة في فروع تبوك الدوائية

أعلنت شركة تبوك للصناعات الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، وجدة، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف تبوك الدوائية

وبيّنت شركة تبوك الدوائية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف أول الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصحة والسلامة المهنية، علوم البيئة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصص الكيمياء، أو أي تخصص ذي الصلة.

– ممثل طبي: شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تبوك الدوائية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)