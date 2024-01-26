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وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٥٤ مساءً
وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار
المواطن - خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مستشار تقني أول.

– مدير التسويق.

– مدير قسم البحث والتطوير/ مصنع الكابلات.

– مصمم جهد متوسط.

– أخصائي إدارة المرافق.

– مدير المشاريع.

– سكرتير تنفيذي.

– مساعد متجر.

– مدير أنشطة رقمنة المرافق.

– مهندس تخطيط .

– اخصائي الدعم الفني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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