تحذير لسالكي الطرق ومرتادي الشواطئ بمكة: أمطار وعواصف موعد مباراتي السبت في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة تعطل مايكروسوفت تيمز لدى آلاف المستخدمين حول العالم فريق كامل يغيب عن الهلال أمام إنتر ميامي وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار إعادة فتح طريق الهدا بعد توقف هطول الأمطار وإزالة الصخور شركة تنفيذ تعلن عن 100 وظيفة جماهير النصر تطالب بالتعاقد مع كلوب مدرب في دوري روشن مرشح لخلافة كلوب في ليفربول
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، والدمام.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير قسم التأمين.
– مستشار تقني أول.
– مدير التسويق.
– مدير قسم البحث والتطوير/ مصنع الكابلات.
– مصمم جهد متوسط.
– أخصائي إدارة المرافق.
– مدير المشاريع.
– سكرتير تنفيذي.
– مساعد متجر.
– مدير أنشطة رقمنة المرافق.
– مهندس تخطيط .
– اخصائي الدعم الفني.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)