وظائف شاغرة في فروع شركة روشن

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول تطوير الإستراتيجيات.

– محلل التسليم/ عمليات المبيعات.

– أخصائي أول التسليم/ الوحدات.

– مدير أول التسليم.

– مدير المبيعات.

– مدير تنسيق الحدائق المجتمعية.

– مدير الإستراتيجية والتخطيط.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)