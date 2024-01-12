وظائف شاغرة في فروع شركة روشن

وظائف شاغرة في مطارات جدة رقم قياسي جديد لـ المعز علي بعد فوز قطر على لبنان 14 وظيفة شاغرة لدى مجموعة الراشد موعد مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة تحديث اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية منتخب قطر يفتتح كأس أمم آسيا 2023 بثلاثية في لبنان السعودية الأنسب لبناء سلسلة إمداد عالمية للمعادن تكليف 6 قيادات نسائية جديدة في تعليم مكة الجماهير تشكو انقطاع بث SSC خلال مباراة افتتاح كأس أمم آسيا 2023 وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي
أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من جدة، والرياض.
وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول تطوير الإستراتيجيات.
– محلل التسليم/ عمليات المبيعات.
– أخصائي أول التسليم/ الوحدات.
– مدير أول التسليم.
– مدير المبيعات.
– مدير تنسيق الحدائق المجتمعية.
– مدير الإستراتيجية والتخطيط.
وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 فبراير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)