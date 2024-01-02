دليل يُقرب سلمان الفرج من الأهلي رد فعل مدرب باريس سان جيرمان بعد ارتباط مبابي بـ ريال مدريد وظائف شاغرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط وظائف شاغرة لدى فروع المراعي وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بوبا هيئة الصحة العامة تعلن توفر لقاح كوفيد 19 المطور
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول عمليات المبيعات (الرياض).
– أخصائي مبيعات (الرياض).
– مسؤول التسويق التجاري (الرياض).
– مهندس مبيعات أول (الخبر).
– رئيس تطوير التطبيقات (الرياض).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)