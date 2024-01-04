سوق الأولين تجربة ثقافية فريدة من نوعها تحاكي أصالة نجد خالد بن سعود يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله نائب مدير عام الجوازات في جلسة بمؤتمر ومعرض خدمات الحج الأربعاء وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي 30 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 2503 أفراد من منسوبي الأمن العام وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وظائف شاغرة في وزارة الطاقة
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.
وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي معلوماتية صحية.
– أخصائي دعم خدمات تقنية المعلومات.
– استشاري زراعة الكلى.
وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 14 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)