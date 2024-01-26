وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول أشعة.

– مستشار مساعد خدمات المرضى.

– ممرض أول/ رعاية مرضى السرطان.

– أخصائي طب عيون الأطفال.

– ممرض أول/ الرعاية الصحية المنزلية.

– مستشار خدمات المرضى.

– ممرض أول/ رعاية الأطفال.

– فني تخدير.

– أخصائي أول السمع.

– ممرض أول/ العيادات الخارجية.

– أخصائي اول علاج طبيعي/ تأهيل القلب.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)