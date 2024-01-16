وظائف شاغرة في مركز زراعة الأعضاء

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أعلن المركز السعودي لزراعة الأعضاء، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الرياض، والدمام، والقصيم.
وبيّنت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي حوكمة ومخاطر والتزام وإدارة (الرياض).
– أخصائي تخطيط استراتيجي (الرياض).
– أخصائي مالي (الرياض).
– أخصائي تقني (الرياض).
– مراجع داخلي (الرياض).
– محلل إحصاء حيوي (الرياض).
– باحث طبي (الرياض).
– منسق طبي سريري/ طبيب (الرياض، والدمام، والقصيم).
– منسق طبي سريري/ ممرض (الرياض، والدمام، والقصيم).
وأوضحت إدارة المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 رجب 1445هـ؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 رجب 1445هـ.