Icon

توقف مفاوضات بوكا جونيورز مع بانيغا Icon وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon دي بروين هدفًا رئيسيًّا لـ القادسية Icon 13 وظيفة شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن Icon فراس البريكان يفتتح سجله التهديفي في عهد مانشيني Icon لا مؤشرات لتساقط الثلوج خلال الأيام المقبلة Icon موقف يونايتد من العروض السعودية لـ برونو فرنانديز Icon المنتخب السعودي يكسب ودية لبنان بهدف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٣ مساءً
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
التأمينات تتيح تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري قبل 31 يناير

التأمينات تتيح تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري قبل 31 يناير

مانشستر سيتي يعبر شيفيلد بثنائية

مانشستر سيتي يعبر شيفيلد بثنائية

– مسؤول قاعدة البيانات.

– سكرتير تنفيذي.

– نائب رئيس رجال الإطفاء.

– مهندس المناظر الطبيعية.

– مهندس مدني.

– مشرف الهندسة الطبية الحيوية.

– موظف إداري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 18 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور
السعودية اليوم

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي...

السعودية اليوم
احذروا عض أو خربشة القطط
السعودية اليوم

احذروا عض أو خربشة القطط

السعودية اليوم
جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي في ركلة جزاء الفيحاء ضد الهلال
الرياضة

جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي...

الرياضة
كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار كريستيانو رونالدو عن ميسي
الرياضة

كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار...

الرياضة
تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا على مدى 3 أيام
السعودية اليوم

تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي
الرياضة

الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي

الرياضة
الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا
الرياضة

الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا

الرياضة