وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سكرتير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، السكرتارية)، أو ما يعادلها.

– أخصائي الجودة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الجودة، الصيدلة، التمريض، إدارة المستشفيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 1 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)