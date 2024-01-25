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وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٤٠ مساءً
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الموسى التخصصي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف مستشفى الموسى

وأبرزت إدارة مستشفى الموسى التخصصي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول التقارير الطبية.

– ممثل قانوني.

– محلل التكاليف.

– مسؤول علاقات المرضى.

– فني سباكة.

– أخصائي معالج الجهاز التنفسي.

– أمين صندوق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مستشفى الموسى التخصصي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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