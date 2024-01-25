وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرق تركيا في 10 دقائق.. الإسعاف الطائر ينقل مواطنًا من منطقة صحراوية بالجوف 11 ألف وظيفة.. الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية تدعم الاستثمار وخلق فرص العمل سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 7.2 مليارات ريال أعلى مصلى معلق يجسد أعجوبة معمارية في مكة لا مثيل لها بالعالم الدوسري وغريب يقودان السعودية ضد تايلاند الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية تمكن السعودية من تصنيع 70% من اللقاحات تيك توك تنافس يوتيوب قريبًا بمقاطع الفيديو الطويلة تقنية جديدة بهواتف أندرويد لقياس جودة الهواء
أعلن مستشفى الموسى التخصصي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في محافظة الأحساء.
وأبرزت إدارة مستشفى الموسى التخصصي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول التقارير الطبية.
– ممثل قانوني.
– محلل التكاليف.
– مسؤول علاقات المرضى.
– فني سباكة.
– أخصائي معالج الجهاز التنفسي.
– أمين صندوق.
وأوضحت إدارة مستشفى الموسى التخصصي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)