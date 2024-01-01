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وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١١ مساءً
وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالقصيم، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني تعقيم (عدد 3 وظائف/ القصيم).

– استشاري أمراض قلب والرنين المغناطيسي بالغين (جدة).

– رسام معماري (جدة).

– فني مصاعد (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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