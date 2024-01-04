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وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس هيكلة أنظمة.

– مهندس هيكلة بيانات.

– مدير مشروع.

– مدير إدارة الجودة والالتزام.

– أخصائي منافسات أول.

– أخصائي منافسات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2024م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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