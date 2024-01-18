وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول المراسلات والأرشفة (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– أخصائي تحليل المخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الإحصاء، هندسة الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)