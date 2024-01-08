وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

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أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مستشار تنفيذي للاختبارات المهنية”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يناير 2024م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 23 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)